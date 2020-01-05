الكويت توقع اتفاقًا لاستيراد الغاز من قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 05:38 مساء
مصفاة الشعيبة جنوب العاصمة الكويتية في 16 أبريل 2016. (أرشيفية: فرانس برس)

وقَّعت مؤسسة البترول الكويتية، الأحد، اتفاقًا طويل الأمد مع شركة «قطر للبترول» لشراء ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا، حيث تستورد الكويت، الغنية بالنفط، 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من شركات «بريتيش بيتروليوم» و«شيل» و«قطر للبترول».

وأوضحت الشركتان، القطرية والكويتية، في بيان أن «الاتفاق الجديد سيزود الكويت بالغاز المسال لمدة 15 عامًا اعتبارًا من العام 2022، عند بدء عمل ميناء الزور الكويتي لاستقبال الغاز المسال»، وبحسب البيان فإن هذا سيدعم «تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دولة الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء»، وتضخ الكويت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام يوميًّا، وتستخدم واردات الغاز لتوليد الكهرباء وصناعة البتروكيماويات.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لمجموعة «قطر للبترول» الحكومية، سعد بن شريده الكعبي، أن الاتفاقية ستساهم «في تعزيز علاقتنا المتميزة مع دولة الكويت، وذلك من خلال توريد الغاز الطبيعي المسال حتى ما بعد النصف الثاني من العقد المقبل».

ومن جانبه، أكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أنه استنادًا إلى خطة بلاده لـ«النمو الاقتصادي وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي، جاء سعي مؤسسة البترول الكويتية لاستيراد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء».

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