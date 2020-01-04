تراجع دخل الرئيس التنفيذي لـ«آبل» بنسبة 26% في 2019

الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك في نيويورك، 28 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

بلغ الدخل السنوي للرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، تيم كوك، نحو 11.6 مليون دولار خلال العام 2019، مسجلاً تراجعا بنسبة 26% بالمقارنة مع العام 2018 حين بلغ 15.7 مليون.

ويعود ذلك إلى تراجع الأداء المالي للشركة مقارنة مع السنة السابقة، وفق «فرانس برس».

يبلغ الراتب السنوي الأساسي للرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثة ملايين دولار، ويضاف إليه مكافآت وتعويضات مختلفة، على ما جاء في وثيقة رسمية رفعت إلى السلطات الأميركية. وخلال السنة المالية 2018، حصل تيم كوك على مكافآت بقيمة 12 مليون دولار، بعدما نجحت الشركة المُصنّعة لهواتف «آي فون» في تحقيق 200% من أهدافها، لا سيما لناحية صافي المبيعات والعائدات التشغيلية.

أما في العام 2019، فلم تحقق الشركة سوى 128% من أهدافها، ما أدى إلى انخفاض المكافآت التي حصل عليها كوك إلى 7.7 مليون دولار. أيضا خلال العام الماضي، حصل كوك على 884 ألف دولار بدل خدمات أمنية واستعمال طائرة خاصة وغيرها من التعويضات المختلفة. وكذلك استثمر في نحو 560 ألف سهم، وحقق منها أرباحا بقيمة 113 مليون دولار.

يشار إلى أن الإيرادات الصافية لشركة «آبل» بلغت نحو 260 مليار دولار في العام 2019، بينما بلغت العائدات التشغيلية 64 مليار دولار تقريبا. وعمدت الشركة إلى تنويع خدماتها في العامين 2018 و2019 للحفاظ على قاعدة زبائنها، وجذب المزيد منهم، وبالتالي كسر الاعتماد المُطلق على أجهزة «آي فون».