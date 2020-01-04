ارتفاع أسعار النفط نتيجة قلق المستثمرين بعد مقتل قاسم سليماني

بئر نفطية في ستوتون في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية، 20 أكتوبر 2019 (فرانس برس).

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% بعد الإعلان عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد، ما أثار مخاوف من نزاع في المنطقة الغنية بالمحروقات.

وقفز سعر برميل النفط الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير أمس الجمعة، بنسبة 4.3% في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63.84 دولار، بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم مارس، 4.4% إلى 69.16 دولار، حسب «فرانس برس».

وسجل هذا الارتفاع مع تصاعد قلق المستثمرين من الانعكاسات المحتملة للتوتر في الشرق الأوسط على إمدادات الذهب الأسود.

وقال المحلل في مجموعة «اكسيتريدرز» ستيفن إينيس: «الأمر أكبر من مجرد صفعة لإيران»، مضيفا: «إنه استعراض عدواني للقوة واستفزاز واضح يمكن أن يشعل حربا جديدة في المنطقة».

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأضاف إينيس: «استيقظنا على عالم أقل أمانا مما كان قبل ساعات خصوصا إذا أضيف هذا إلى التوتر في شبه الجزيرة الكورية».

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، متوعدا بعمل ضد الولايات المتحدة.