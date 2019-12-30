بيرتلسمان: واشنطن وبكين أكثر الدول استفادة من عضوية منظمة التجارة العالمية

أظهرت دراسة نشرت الاثنين أن واشنطن وبكين كانتا أكثر الدول استفادة من عضويتهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك فيما يسعى العملاقان الاقتصاديان إلى انهاء النزاع التجاري المستمر بينهما منذ أشهر، وبينت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «بيرتلسمان فاونديشن» أن عضوية الولايات المتحدة في المنظمة الدولية زادت من اجمالي الناتج المحلي الأميركي بمقدار 87 مليار دولار منذ انضمامها إليها قبل 25 عاما، أما الصين، التي انضمت إلى المنظمة في 2001، فقد كسبت 86 مليار دولار، بينما كسبت المانيا 66 مليار دولار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تعتزم مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «في بداية 2020»، وستكون التجارة واحدة من القضايا الرئيسية التي سيناقشانها.

وقال خبير التجارة في المؤسسة كريستيان بلوث بانه «رغم أنه ليس هناك منظمة مثالية، فإن أي جهة تعتقد أن بإمكانها الاعتماد على نظام اتفاقيات التجارة الثنائية بدلا من منظمة التجارة العالمية تخاطر بتكبد خسائر ضخمة تتعلق بالازدهار في التجارة العالمية».

وتضم المنظمة 164 دولة عضوا، وستحتفل بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين في الأول من يناير 2020، وترفض واشنطن تسمية قضاة جدد لجهاز المنظمة القضائي ما يحول دون امكان التحكيم في النزاعات التجارية، وتوصلت بكين وواشنطن إلى هدنة في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة، ومن المتوقع توقيع اتفاق تجاري أولي بينهما في يناير، أما بالنسبة لدول العالم الأخرى، فقد وجدت الدراسة أن الدول الأعضاء في المنظمة كسبت من عضويتها ما معدله 4,5% من اجمالي الناتج المحلي.

ووجدت كذلك أن إجمالي الزيادة بلغ 855 مليار دولار أو واحدا في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وفي جميع أنحاء العالم، زادت صادرات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمعدل 14% بين العامين 1980 و2016 ، بينما انخفضت صادرات الدول غير الأعضاء بنحو 6%.

وقالت مؤسسة برتلسمان في بيان إنه حتى الآن فإن «الدول ذات الصادرات والإنتاج القوي هي المستفيد الرئيسي» من عضوية منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن دولا مثل كوريا الجنوبية والمكسيك استفادت كذلك من العضوية بشكل كبير، ولم تتمكن الدول الأوروبية ذات القطاعات الصناعية الأصغر، من تحقيق مكاسب كبيرة من عضوية المنظمة، وزاد الإنتاج الفرنسي بمقدار 25 مليار دولار، في حين أضافت بريطانيا 22 مليار دولار، اي أقل بكثير من متوسط الزيادة البالغ 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.