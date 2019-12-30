«فرانس برس»: استقرار أسعار النفط بعد أربعة أسابيع من الارتفاع

استقرت أسعار النفط الاثنين في المبادلات الأوروبية مع احتفاظها بالمكاسب المسجلة في الأسابيع الأخيرة وسط تفاؤل الأسواق، حيث بلغ سعر برميل «خام بحر الشمال» عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش تسليم فبراير، 68.32 دولار في لندن، بارتفاع نسبته 0.23% عن سعره لدى اختتام مداولات الجمعة. وعند الساعة العاشرة والنصف ارتفع سعره إلى 68.40 دولار وهو الأعلى منذ الهجمات على منشآت سعودية في منتصف سبتمبر الماضي.

وقالت وكالة «فرانس برس» إنه في نيويورك بلغ سعر برميل خام «غرب تكساس الوسيط» تسليم فبراير 61.74 دولار بزيادة نسبتها 0.05%، وعلق المحلل بنجامين لو بعد أربعة أسابيع من الارتفاع «الأسواق تبقى متفائلة».

وأضاف: إن «التوصل إلى اتفاق تجاري مرحلي بين الولايات المتحدة والصين مع تمديد أوبك لخفض إنتاجها، ساهما بشكل كبير في ارتفاع أسعار النفط»، مشيراً إلى أن المستثمرين يتوقعون سوقا أقل حاجة في العام المقبل، ولقي الاتفاق التمهيدي بين بكين وواشنطن الذي أعلن في منتصف ديسمبر، ترحيبا من المستثمرين ويأمل هؤلاء أن يساهم الاتفاق في خفض التوتر التجاري الأميركي - الصيني الذي أضعف الاقتصاد العالمي منذ نحو عامين.

من جهة أخرى تحدث تقرير أسبوعي للوكالة الأميركية للإعلام حول الطاقة عن تراجع أكثر من المتوقع لاحتياطي الخام في الولايات المتحدة، وفي العراق منع متظاهرون نهاية الأسبوع الوصول إلى حقل الناصرية النفطي الذي ينتج 82 ألف برميل يوميا قبل أن يستأنف عمله الاثنين.