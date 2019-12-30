إضراب في شركة طيران «جيرمنوينغز» الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 01:39 مساء

بدأ الاثنين إضراب لثلاثة أيام في شركة «جيرمنوينغز» الفرع الاقتصادي للخطوط الألمانية «لوفتهانزا»، ما يعني عدم إقلاع نحو 180 طائرة، حيث ثمة تهديد بتمديد الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة.

بدأ الإضراب في الساعة الأولى من الاثنين ويمكن أن «يتم تمديده على الأمد القصير»، بحسب ما قال الاثنين نائب رئيس نقابة موظفي طواقم الطيران دانيل فوهر لقناة از دي اف الألمانية، مضيفًا: «نحن لا نرغب في ذلك لكن إذا قدرت النقابة بعد ثلاثة أيام أن هناك حاجة للمزيد من أيام الإضراب فإنها ستدعو لذلك».

وقال ناطق باسم الشركة لـ«فرانس برس» إنه جرى في الإجمال إلغاء «نحو 180 رحلة من 1200 رحلة مقررة»، وفي الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش لم تلاحظ طوابير في المطارات الكبرى في البلاد لأنه «تم إبلاغ الركاب وتحويلهم إلى شركات أخرى ضمن لوفتهانزا (يورووينغز وبروسل ايرلاينز وسويس) الأمر الذي ساعد كثيرا»، بحسب المصدر ذاته.

واعتبرت إدارة «جيرمنوينغز» أن الإضراب الحالي ليس في محله ودافعه بحسب وكالة الأنباء الألمانية، نزاع حول تنظيم العمل الجزئي، ودعت نقابة طواقم الرحلات الجمعة الفائت هذه الطواقم للتوقف عن العمل الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك بعد مباحثات تمهيدية غير مثمرة مع الإدارة في إطار إجراء تحكيمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟