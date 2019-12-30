إضراب في شركة طيران «جيرمنوينغز» الألمانية

بدأ الاثنين إضراب لثلاثة أيام في شركة «جيرمنوينغز» الفرع الاقتصادي للخطوط الألمانية «لوفتهانزا»، ما يعني عدم إقلاع نحو 180 طائرة، حيث ثمة تهديد بتمديد الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة.

بدأ الإضراب في الساعة الأولى من الاثنين ويمكن أن «يتم تمديده على الأمد القصير»، بحسب ما قال الاثنين نائب رئيس نقابة موظفي طواقم الطيران دانيل فوهر لقناة از دي اف الألمانية، مضيفًا: «نحن لا نرغب في ذلك لكن إذا قدرت النقابة بعد ثلاثة أيام أن هناك حاجة للمزيد من أيام الإضراب فإنها ستدعو لذلك».

وقال ناطق باسم الشركة لـ«فرانس برس» إنه جرى في الإجمال إلغاء «نحو 180 رحلة من 1200 رحلة مقررة»، وفي الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش لم تلاحظ طوابير في المطارات الكبرى في البلاد لأنه «تم إبلاغ الركاب وتحويلهم إلى شركات أخرى ضمن لوفتهانزا (يورووينغز وبروسل ايرلاينز وسويس) الأمر الذي ساعد كثيرا»، بحسب المصدر ذاته.

واعتبرت إدارة «جيرمنوينغز» أن الإضراب الحالي ليس في محله ودافعه بحسب وكالة الأنباء الألمانية، نزاع حول تنظيم العمل الجزئي، ودعت نقابة طواقم الرحلات الجمعة الفائت هذه الطواقم للتوقف عن العمل الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك بعد مباحثات تمهيدية غير مثمرة مع الإدارة في إطار إجراء تحكيمي.