النفط يسجل أعلى مستوياته خلال 3 أشهر

حفار نفطي في تكساس. (أرشيفية: رويترز).

واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ختام تعاملات الأسبوع، متمسكة بأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد بيانات جديدة أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع بكثير.

ووفق وكالة «رويترز»، فقد صعد خام برنت 24 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 68.16 دولار للبرميل، أعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر، كما صعد خام القياس العالمي حوالي 27% منذ نهاية 2018.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات ليغلق على 61.72 دولار للبرميل، وهي ذروة ثلاث سنوات أيضا، وخام القياس الأميركي ارتفع 36% هذا العام، حسب رويترز.

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وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 5.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول إلى 441.4 مليون برميل، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة. وفاق التراجع بكثير توقعات المحللين التي كانت لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وقال كبير محللي السوق لدى «آر.جيه.أو فيوتشرز» في شيكاجو، جوش جرافيز: «المخزونات تدفع للمراهنة على ارتفاع الأسعار.. قفزة أسعار الأسهم قرب نهاية السنة ساعدت أيضا في رفع أسعار النفط مع تحسن ثقة المستهلكين هذا الشهر.. إنها موجة صعود يحركها بابا نويل. الناس تشتري المزيد مما يقود بشكل غير مباشر أسعار النفط للارتفاع».