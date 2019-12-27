«هيونداي للتنمية» تشتري حصة بقيمة 2.2 مليار دولار في طيران «آسيانا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 02:46 مساء
طائرة من طراز إيرباص تابعة لخطوط آسيانا في مطار لوس أنجليس بتاريخ 24 مايو 2018 (فرانس برس)

وقعت شركة إنشاءات كورية جنوبية اليوم الجمعة، اتفاقًا للاستحواذ على «آسيانا»، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، التي لطالما عانت من مشكلات مالية.

وذكرت شركة «هيونداي للتنمية»، أن ائتلاف شركاتها استحوذ على حصة مسيطرة بقيمة 2.5 تريليون وون (2.2 مليار دولار) في شركة الطيران، المدينة حاليًا بنحو ثلاثة تريليونات وون لمؤسسات مالية.

وعرضت أكبر جهة مساهمة في شركة الطيران «كومهو الصناعية» 31% من حصتها للبيع في وقت سابق هذا العام تحت ضغط الدائنين.

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ويشمل الاتفاق فروع «آسيانا» بما في ذلك شركتا الطيران منخفضتي التكلفة «إير سيول» و«إير بوسان». وقال رئيس الشركة تشانغ مونغ-غيو: «سنبدأ فورا عملية الاستحواذ على خطوط آسيانا لنعيد الاستقرار (المالي) إلى الشركة».

وواجهت «كومهو» التي تتبع «آسيانا» لها منذ 30 عامًا، صعوبات خلال السنوات الأخيرة وتأثرّت بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية.

والعام الماضي، اعتذر رئيس «آسيانا» حينها بعدما غادرت الكثير من طائرات الشركة بلا وجبات جراء اضطرارها لتغيير الجهة التي تشتري الطعام منها، في محاولة لتحسين وضعها المالي.

وازدادت حدة المشاكل التي تعاني منها الشركة هذا العام على خلفية النزاع التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية، الذي تسبب بانخفاض الطلب على الرحلات بين البلدين، إضافة إلى تراجع قيمة الوون مقابل الدولار. وتراجعت أسهم «آسيانا» بنسبة 3,38% بعد ظهر الجمعة.

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