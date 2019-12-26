إضراب عمال النقل في فرنسا يفسد احتفالات عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 10:40 صباحا
راقصات من أوبرا باريس لدى احتجاجهن على إصلاح نظام التقاعد، 24 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

دخل إضراب العاملين بوسائل النقل في فرنسا أسبوعه الرابع، ليفسد مشاريع الآلاف للاحتفال بعيد الميلاد. وسارع كثيرون في اللحظة الأخيرة للعثور على ترتيبات بديلة، في وقت أُلغيت آلاف رحلات القطارات أو تأخرت جراء الاحتجاجات على إصلاح أنظمة التقاعد، بينما فشلت سيارات الأجرة وخدمات مشاركة المركبات ووكالات تأجير السيارات في التعويض عن النقص في وسائل النقل.

وعمل جزء فقط من القطارات فائقة السرعة وتلك التي تعمل بين المدن ليلة عيد الميلاد، وعدد أقل الأربعاء. وأُغلقت محطات القطارات الرئيسية في باريس صباحًا، وانخفض عدد الرحلات من وإلى الضواحي بشكل كبير بينما لم يعمل سوى خطين من 16 خط مترو، حيث تم تسيير قطارات دون سائقين فقط، وفق وكالة «فرانس برس».

كان الرئيس إيمانويل ماكرون دعا إلى هدنة بمناسبة موسم الأعياد، إلا أن المفاوضات التي جرت بين الحكومة والنقابات الأسبوع الماضي لم تثمر عن تسوية، بينما تعهد منفذو الإضراب مواصلة تحركهم خلال العطلة إلا إذا ألغى المسؤولون خطتهم لاستبدال «نظام شامل» بأنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42.

وتتواصل الاضطرابات في حركة النقل اليوم الخميس مع تشغيل واحد فقط من القطارين فائقي السرعة (تي جي في)، بينما أغلقت خمسة خطوط مترو في باريس وستتعطل خدمات القطارات في الضواحي.

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ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في السابع من يناير. وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافًا.

ويرفض العمال إدخال نص يجبر الناس على مواصلة العمل حتى بلوغهم «سنا توازنية» هي 64 عامًا، أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمية الحالية، للحصول على معاش تقاعدي كامل.

وتثير كذلك خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسديًا التقاعد بسن مبكرة أكثر غضب آخرين، بينهم عمال سكك الحديد.

إضراب أوبرا باريس
وبين الموظفين الذين ينفذون الإضراب عاملون في أوبرا باريس، الذين يحق لهم التقاعد في سن الـ42. وتظاهرت نحو 40 راقصة باليه، الخميس، في باريس خارج مبنى الأوبرا بطريقة غير مألوفة بتأديتهن رقصة «بحيرة البجع» أمام المارة، بينما علقت خلفهن لافتة كتب عليها «الثقافة في خطر».

وتؤثر الإضرابات بشكل كبير على المتاجر والفنادق والمطاعم، في فترة كان من المفترض أن تكون الأكثر انشغالا.

وأشارت الهيئات المرتبطة بقطاع النقل إلى أن عائداتها تراجعت بين 30 و60% عن العام الماضي، فيما أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديد الثلاثاء، أنها خسرت إيرادات محتملة بقيمة 400 مليون يورو حتى الآن.

وخسر المضربون كذلك إذ اقتُطعت الأيام التي توقفوا فيها عن العمل من رواتبهم فبلغت 21 يومًا حتى الأربعاء.

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