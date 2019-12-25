«فرانس برس»: الرجل الثالث في إدارة «نيسان» اليابانية سيستقيل قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 11:22 صباحا

أكدت «نيسان» الأربعاء أن الرجل الثالث في إدارتها جون سيكي سيقدم استقالته قريبا، في تطور مفاجئ جديد في المجموعة اليابانية لصناعة السيارات المتحالفة مع الفرنسية «رينو»، وقالت نيسان إنها «وافقت على رغبة سيكي في الاستقالة»، ملمحة بذلك إلى أنه خيار شخصي من قبله.

وكان نائب مدير عمليات المجموعة البالغ من العمر 58 عاما صرح، قبل ساعات لعدد من وسائل الإعلام، أنه ينوي الانضمام العام المقبل إلى مجموعة «نيديك» اليابانية لإنتاج المحركات الكهربائية، حيث سيتولى مسؤوليات عليا.

وسيكي الذي عمل منذ بداية حياته المهنية في «نيسان»، كان أحد المرشحين لتولي منصب مدير عام المجموعة بعد رحيل هيروتو سايكاوا المفاجئ في سبتمبر الماضي، في إطار قضية مخالفات في مكافآت تلقاها عندما كان كارلوس غصن على رأس المجموعة، لكن عهد بالمنصب في نهاية المطاف إلى مسؤول كبير آخر في «نيسان» هو ماكوتو أوشيدا، بينما تولى أشواني غوبتا منصب مدير العمليات. والرجلان يؤيدان تعزيز التحالف مع مجموعة «رينو» الفرنسية الذي ضعف منذ إزاحة غصن الموقوف والمتهم في اليابان منذ نوفمبر 2018 للاشتباه بقيامه بتجاوزات مالية.

وسيكي قريب من سايكاوا الذي عينه مسؤولا عن خطة إصلاح المجموعة في الربيع. وقد بقي على رأس هذه المهمة تحت الإدارة الجديدة التي تولت مهامها في الأول من ديسمبر الجاري، وقد ألحق بهذه الإدارة بمنحه صفة رمزية هي نائب مدير العمليات، حيث ذكرت وسائل إعلام أن سيكي يشعر على الأرجح بالاستياء من عدم تعيينه مديرا عاما.

وأوضح مصدر قريب من الملف لوكالة «فرانس برس» أن «هذا ممكن»، لكن وجود خلافات بينه وبين أوشيدا وغوبتا حول طريقة إصلاح المجموعة التي تراجع أداؤها، هو ما دفع سيكي إلى الرحيل على الأرجح، مضيفا: «لم يكن سيكي يعتبر مؤيدا للتحالف مع رينو والثنائي الذي شكله أوشيدا وغوبتا يعمل بشكل جيد جدا».

وتأثرت أسهم «نيسان» سلبا بهذا النبأ. فقد انخفض سعر سهم المجموعة الأربعاء 2.96% إلى 634.2 ين في بورصة طوكيو، حيث كان مؤشر نيكاي يتراجع بالكاد 0.16% في الوقت نفسه.

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