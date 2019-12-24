روسيا تدرس إصدار سندات دولية بعملة غير الدولار في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 07:13 مساء
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف, (أرشيفية : الإنترنت)

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو قد تصدر سندات دولية في 2020 ستكون مقومة بعملة غير الدولار الأميركي.

وأبلغ سيلوانوف الصحفيين أن «روسيا ترى إمكانية للاقتراض من الأسواق الخارجية في 2020 بعملة مختلفة عن الدولار»، وفق وكالة «رويترز».

وبعد نجاحها في إصدارات دولية لسندات مقومة بالدولار في 2019، تحتاج روسيا لإعادة التفكير في خططها للاقتراض الخارجي بعد جولة أخرى من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة على موسكو.

وفي أغسطس، حظرت الولايات المتحدة على البنوك الأميركية شراء السندات الدولية السيادية بشكل مباشر من روسيا لمعاقبة موسكو على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا، ونفت موسكو ارتكاب أي مخالفات.

وقال رئيس إدارة ديون الدولة بوزارة المالية الروسية كونستانتين فيشكوفسكي لـ«رويترز» في وقت سابق هذا العام إن العقوبات التي بدأ سريانها في 26 أغسطس الماضي، لن تلغي خطة الوزارة للاقتراض من الخارج.

وأضاف أنه من المرجح أن تبقي روسيا على خطتها للاقتراض الخارجي للعام 2020 عند ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس مستوى الاقتراض في 2019.

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