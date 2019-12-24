ارتفاع أسعار النفط في ظل تخفيضات الإنتاج

حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية. (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء في تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد بعد أن قال وزير الطاقة الروسي إن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر، وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا في مخزونات النفط الخام الأميركية.

وحسب وكالة «رويترز»، ارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 % إلى 66.51 دولار. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة يوم الاثنين إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام «فعالا ويحقق نتائج». وأضاف نوفاك أن التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سيستمر طالما تحتاجه السوق.

واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في نوفمبر على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017. وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

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لكن بيورنر تونهوجن رئيس أبحاث سوق النفط لدى «ريستاد إنرجي» قال في مذكرة إن «أوبك» تحتاج لفعل المزيد لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام. ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأميركية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع الثاني وفقا لاستطلاع رأي أولي أجرته «رويترز».

لكن من المتوقع أن تكون مخزونات البنزين ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي ومن المتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير زادت للأسبوع الخامس على الترتيب.