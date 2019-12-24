الصين تعد الشركات الخاصة بمزيد الدعم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 10:58 صباحا
رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. (أرشيفية: الإنترنت)

وعدت الصين بتقديم مزيد الدعم في 2020 للشركات الخاصة الأكثر حيوية في خلق الوظائف، في مواجهة تباطؤ اقتصادي أدت الحرب التجارية مع واشنطن إلى تفاقمه.

وفي أجواء اقتصادية متوترة، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، قوله إنه «قلق جدًّا على تمويل الشركات الصغيرة» الخاصة التي تعد الأكثر حيوية في خلق الوظائف لكنها تواجه صعوبات في الحصول على تمويل يمنح أولًا للمجموعات الحكومية على الرغم من ضآلة أرباحها، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا الصين تشهد نموا في قطاعي الصناعة والتجزئة في نوفمبر

وأشار تشيانغ إلى أن الحكومة «ستزيد دعمها للمصارف الصغيرة والمتوسطة» التي تقدم خدمات مباشرة لهذه الشركات، كما تحدث عن خفض مقبل في مستوى الاحتياطات التي يفرض على المصارف امتلاكها، ما يسمح بتحرير بعض السيولة لإقراض مبالغ أكبر للشركات الخاصة، لكنه لم يحدد أي برنامج زمني.

وتراجعت نسبة نمو اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة إلى 6% على مدى عام في الفصل الثالث من العام، في أدنى مستوى يسجل منذ 27 عامًا، بينما تخوض بكين مواجهة تجارية مع واشنطن. وتضر هذه المواجهة المتمثلة بتبادل فرض رسوم جمركية عقابية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات سنويًّا، بنمو الاقتصاد الصيني الذي يعتمد إلى حد كبير على التصدير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
غداة إقرارها بالاحتيال في ليبيا.. فضيحة جديدة تلاحق «أس أن سي لافالان» الكندية ...
ليبيا
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبوسة بحشوة الشوكولاتة