انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار

حفار نفطي في تكساس. (أرشيفية: رويترز).

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لكنها لم تنهر، وتماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط توقعات بأن تبرم الولايات المتحدة والصين اتفاقًا للتجارة قريبًا بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ونزل خام برنت 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 65.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا أو 0.4% إلى 60.22 دولار للبرميل، حسب «رويترز».



وأُعلن اتفاق تجارة أولي بين بكين وواشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري، سعيًا لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ أشهر بينهما، التي أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمي.



وقال ترامب خلال مناسبة في فلوريدا، السبت الماضي، «حققنا اختراقًا على صعيد اتفاق التجارة وسنوقعه قريبًا جدًّا»، بينما أدى تراجع حدة التوترات بين البلدين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال، وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.



وقد تتوقع شركات الحفر الأميركية صعود الأسعار أيضًا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير 2018.