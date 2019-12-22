مهاتير يدعو لاستخدام «الدينار الذهبي» في التجارة والمقايضة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 03:08 مساء
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، بقمة كوالالمبورالإسلامية.19 ديسمبر 2019 (الإنترنت)

اقترح رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، استخدام الدينار الذهبي والمقايضة، في تنفيذ المعاملات التجارية بين الدول الإسلامية، مؤكدًا أنه «من المهم أن يعتمد العالم الإسلامي على نفسه لمواجهة أي تهديدات مستقبلية».

وأضاف مهاتير في نهاية قمة إسلامية استضافتها ماليزيا، وشارك فيها زعماء وممثلو 20 دولة بينها «إيران وتركيا وقطر»، مع وجود دول تتخذ قرارات أحادية الجانب لفرض إجراءات عقابية، فإنه «يتعين على ماليزيا وغيرها من الدول أن تأخذ في الحسبان دائمًا أن (العقوبات) قد تفرض على أي دولة منا».

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وعن مقرحه بشأن «الدينار الذهبي»، أوضح مهاتير أنه «يجب العودة لبحث فكرة التجارة باستخدام الدينار الذهبي والمقايضة فيما بيننا.. نبحث في هذا الأمر جديًّا، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى آلية لتطبيقه»، وفق وكالة «رويترز».

واتفق زعماء الدول التي شاركت في القمة على ضرورة إبرام مزيد المعاملات بين دولهم والتجارة بعملات بعضها بعضًا. ولم يصدر عن القمة بحلول اليوم الرابع والأخير أي بيان مشترك.

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