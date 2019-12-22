اتفاق بين فرنسا ودول غرب إفريقيا على تعديلات واسعة للفرنك الإفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 09:10 صباحا
إيمانويل ماكرون ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا في أبيدجان، 20 ديسمبر 2019. (فرنس برس)

أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ثماني دول في غرب إفريقيا وفرنسا قررت إحداث إصلاح واسع للفرنك الإفريقي الذي سيصبح اسمه «الإيكو».

وقال واتارا في مؤتمر صحفي، السبت، في اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى ساحل العاج «قررنا إصلاحا للفرنك الفرنسي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى، بينها تغيير الاسم» و«الكف عن إيداع 50% من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية»، إلى جانب انسحاب فرنسا من «الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها»، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا ماكرون يعزز العلاقات بين فرنسا وساحل العاج عبر الرياضة

ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها «إصلاح تاريخ مهم»، موضحا أن «الإيكو سيولد في يناير 2020، وأرحب بذلك». وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان «ينظر إليه على أنه من بقايا» العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وإفريقيا.

وذكر مصدر فرنسي أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وهم بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.

وهو لا يشمل حاليا الدول الست في وسط إفريقيا التي تستخدم الفرنك الإفريقي لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة.

اقرأ أيضا بنين تسحب قطعها النقدية من فرنسا

وكان «فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا» (سي اف آ) طرح في 1945 وأصبح بعد ذلك «فرنك المجموعة المالية الإفريقية» (اف سي اف آ) بعد استقلال هذه المستعمرات.

ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب إفريقيا لم تعد ملزمة إيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، في المقابل أبقي على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655.95 فرنك إفريقي)، لكنه يمكن أن يتغير عندما يطرح الإيكو للتداول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
بالفيديو: هدف رائع لرونالدو يقود يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن تبني قوة فضائية لخوض الحرب الجديدة أمام تحدي روسيا والصين