كولومبيا تأمر «أوبر» بتعليق نشاطاتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 09:25 صباحا
شعار شركة «أوبر». (فرانس برس).

تلقت شركة «أوبر» أمرا بتعليق نشاطاتها فورا في كولومبيا بسبب المنافسة غير الشريفة وتوفير خدمات عامة غير منتظمة، على ما أعلنت الهيئة الوطنية للأسواق.

وأمرت هيئة الصناعة والتجارة الكولومبية «أوبر» بوقف فوري لعمليات المنافسة غير الشريفة التي تتم عبر تطبيق أوبر، مشيرة إلى أنه على «أوبر» أن تتوقف فورا كذلك عن توفير خدمات نقل الأفراد، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء القرار الذي يمكن استئنافه، بعد مسعى باشره سائقو سيارات أجرة يأخذون على «أوبر» انتهاك قواعد السوق واستقطاب زبائنهم.

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وبدأت «أوبر» نشاطها العام 2013 في كولومبيا وتؤكد أن لها 88 ألف سائق وتنقل مليوني شخص شهريا.

معارضة متنامية في أوروبا 
وتواجه «أوبر» كذلك معارضة متنامية في أوروبا. ففي ألمانيا منع القضاء الشركة الأميركية من التوسط بين زبائن وسائقي سيارات مستأجرة. 

وفي لندن وهي من أكبر أسواق «أوبر» علقت رخصة المجموعة الأميركية بسبب مكامن خلل في نظامها المعلوماتي، مما أثار قلق السائقين الكثر الذين يعتمدون على هذه المنصة.

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