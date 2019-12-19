إيرباص تتوقع حصيلة مبيعات قوية خلال 2019 بفضل الطلب الآسيوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 12:30 صباحا

قال مسؤول تنفيذي كبير الأربعاء، إن إيرباص بصدد تسجيل زيادة في دفتر طلبياتها للعام 2019، بعد أن فاقت مبيعاتها التسليمات في شتى منتجاتها الرئيسية، وذلك بفضل عوامل منها طلب قوي في آسيا.

ومن المتوقع أن تتفوق إيرباص على منافستها اللدود بوينج في الطلبيات، وعلى غير المعتاد في التسليمات أيضا هذا العام مع استمرار وقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس التي جمدت الشركة إنتاجها حديثا، وفق وكالة «رويترز».

وأفضى إطلاق النسخة الجديدة طويلة المدى من طراز إيرباص الرئيسي ايه321 متوسط المدى، إلى جانب موجة تعاقدات في آسيا، إلى حصيلة أكبر من المتوقع لصانع الطائرات الأوروبي.

وأشار مدير العمليات التجارية بالشركة كريستيان شيرير، إلى أن إيرباص ستتجاوز الألف طلبية إجمالية هذا العام، بزيادة لا تقل عن 20% مقارنة مع 2018.

يأتي الأداء القوي رغم توترات التجارة والرسوم الأمريكية على طائرات إيرباص في نزاع على الدعم عبر الأطلسي، لكن «شيرير» أصر على أن رسوم التجارة «مشكلة خطيرة للغاية» لشركات الطيران، مشيرا إلى أن إيرباص فازت بنحو 940 طلبية منذ بداية العام الحالي.

وقال شيرير إن صانع الطائرات يتوقع الوصول إلى نقطة فارقة بنهاية العام، في تلميح واضح إلى تجاوز مستوى الألف.

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