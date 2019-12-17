2.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في سبتمبر الماضي

لافتة البنك المركزي المصري (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، في سبتمبر الماضي بنسبة 33.2 % على أساس شهري بما يعادل 581.2 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في أغسطس الماضي.

ونقلت رويترز، عن البنك المركزي المصري، قوله في بيان، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 بقيمة 803.6 مليون دولار لتبلغ نحو 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وزادت التحويلات 32.8% على أساس سنوي في سبتمبر بقيمة 576.5 مليون دولار.