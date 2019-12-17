سهم «أرامكو» يتراجع للمرة الأولى منذ بدء تداوله

جناح لشركة «أرامكو» السعودية في منتدى للتكنولوجيا في الرياض، 13 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

تراجع سعر سهم مجموعة «أرامكو» النفطية السعودية العملاقة في نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تداوله في السوق المحلية قبل أقل من أسبوع.

وبلغ سهر السهم مع إغلاق سوق «تداول» 37.75 ريال سعودي (10.06 دولار)، بانخفاض بقيمة 0.25 ريال سعودي عن اليوم الذي سبق، أي بنسبة 0.66%، وفق «فرانس برس».

وكانت «أرامكو» دخلت الأربعاء الماضي سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا، وأصبحت عملاقة النفط السعودي في يوم التداول التاريخي الأول أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم. وبلغ سعر السهم بعد ثوان من بدء تداوله وحتى إغلاق السوق 35.2 ريال سعودي (9.4 دولار) بزيادة 3.2 ريال (0.85 دولار) عن السعر الرئيسي، وواصلت قيمة السهم ارتفاعها في الأيام التالية وبلغت 38 ريالا سعوديا، الإثنين.

وبدأ تداول أسهم «أرامكو» في السوق بعدما استكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1.5% من أسهمها بقيمة 25.6 مليار دولار. والاكتتاب العام لجزء بسيط من أسهم «أرامكو» هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمى «رؤية 2030».

ويبلغ رأسمال «أرامكو» ستين مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) مقسمة على مئتي مليار سهم. وباعت «أرامكو» ثلاثة مليارات سهم وهي نسبة الـ1.5%. وعزز اكتتاب «أرامكو» موقع السوق المالية السعودية المحلية «تداول»، التي أصبحت من بين أكبر عشر أسواق عالمية.

وأعلنت «أرامكو»، الثلاثاء، أنها أنهت استحواذها على 17% من «هيونداي أويل بانك» الكورية بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبا. وشركة «هيونداي أويل بانك» الكورية الجنوبية هي شركة لتكرير النفط، بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف برميل يوميا، حسب «أرامكو».