الصين تشهد نموا في قطاعي الصناعة والتجزئة في نوفمبر

عامل في مستودع في الصين، 11 نوفمبر 2019. (فرانس برس)

شهدت الصين تحسنًا أفضل من المتوقع في قطاعي التجزئة والصناعة في نوفمبر الماضي، وفق بيانات صدرت الإثنين، ما يشكل دفعة لبكين بعدما أبرمت اتفاقًا تجارياًّ مرحليًّا مع واشنطن الأسبوع الماضي.

وجاءت الأرقام في نهاية عام صعب بالنسبة لثاني قوة اقتصادية في العالم، التي ينمو اقتصادها بأقل معدل منذ ثلاثة عقود، في وقت تنخرط بحرب تجارية مع واشنطن، وسط تباطؤ في الطلب العالمي على منتجاتها.

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وارتفع الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 6.2% عن العام السابق، بزيادة نسبتها 4.7% عن أكتوبر في أفضل رقم يتم تسجيله خلال ستة أشهر، كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 8.0% مقارنة بارتفاعها 7.2% في الشهر الذي سبقه، حسب وكالة «فرانس برس». وفاقت الأرقام التوقعات ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن محللين تقديراتهم بأن يشهد الإنتاج الصناعي نموا بنسبة 5.0% ومبيعات التجزئة 7.6%.

مؤشرات اقتصادية أفضل من المتوقع

وأفاد الناطق باسم المكتب الوطني للاحصائيات فو لينغوي، أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية «كانت أفضل من المتوقع في وجه المخاطر المتزايدة والتحديات الداخلية والخارجية»، لكنه حذر من أن «الضغط» لا يزال قائما على الاقتصاد الصيني نظراً «لعدم الاستقرار الخارجي المتزايد والضبابية».

وارتفع الاستثمار في رؤوس الأموال الثابتة بنسبة 5.2%، وهو رقم معادل لأرقام أكتوبر ويتوافق مع التوقعات. وفي نوفمبر، سجل الصينيون أرقامًا قياسية جديدة في إنفاقهم خلال «يوم العُزّاب» السنوي الذي تكثر فيه عمليات الشراء، إذ أشارت مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية إلى أن المستهلكين أنفقوا 38.3 مليارات دولار عبر منصاتها خلال مناسبة التسوق الأكبر في العالم التي تستمر لـ24 ساعة.

وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 6% في الربع الثالث من العام، وهو المعدل الأبطأ منذ سنة 1990، بينما تراجع الطلب على الصادرات وخفف المستهلكون الصينيون مصاريفهم.

وقال فو لينغوي، أن بكين في طريقها لبلوغ هدفها للنمو للعام كاملاً (6.0 إلى 6 .5%) لسنة 2019، لكن «عليها الإقرار بأن البيئة الدولية الحالية لا تزال معقدة نسبيًّا»، لافتًا إلى أن الاتفاق التجاري الجزئي مع واشنطن «خفف من الضبابية في الأسواق». لكن محللين أشاروا الإثنين إلى أن الأرقام الجيدة لا تشكل بالضرورة مؤشرًا على النمو المستدام.