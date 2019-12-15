الصين تعلق رسوما جمركية إضافية على منتجات أميركية

حاويات شحن مكتوب على بعضها «الصين للشحن» في لوس أنجلوس، 6 نوفمبر 2019. (فرانس برس)

علقت الصين رسومًا جمركية إضافية فُـرضت على منتجات أميركية، وكان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد، بعدما أعلنت البلدين انفراجًا في حربهما التجارية.

وأعلنت وزارة المالية الصينية، أن بكين ستعلق تطبيق رسوم جمركية إضافية نسبتها 5 و10% على بعض الواردات الأميركية و«ستواصل تعليق رسوم إضافية على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة وقطعها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي الخطوة بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسومًا جمركية أعلن عنها أخيرًا على منتجات صينية في إطار اتفاق تجاري في «مرحلته الأولى». وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أنها أبرمت مع الولايات المتحدة اتفاقًا مصغرًا يشمل إلغاءً تدريجيًّا للرسوم وحماية حقوق الملكية الفكرية.

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ولا يزال على الطرفين التوقيع على الاتفاق الذي يشكل اختراقًا مهمًّا في النزاع الذي بدأ قبل 21 شهرًا بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وإلى جانب الرسوم المفروضة أساسًا، هدد ترامب في السابق بفرض رسوم نسبتها 15%، اعتبارًا من الأحد، على صادرات صينية بقيمة 160 مليار دولار، بينها منتجات استهلاكية رائجة على غرار الملابس والإلكترونيات، فيما هددت الصين بأنها ستفرض رسومًا نسبتها 25% على السيارات الأميركية، و5% على قطعها، وهي رسوم تم تعليقها في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية.