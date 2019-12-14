النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته خلال 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 02:44 مساء
حفار نفط في تكساس (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط عالميا إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، في ختام تعاملات الأسبوع، مع ترحيب المستثمرين بالتقدم في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ونتيجة حاسمة للانتخابات العامة في بريطانيا.

وأعلنت واشنطن وبكين عن اتفاق «مرحلة أولى» يقلص بعض الرسوم الجمركية الأميركية، في مقابل زيادة مشتريات الصين من السلع الزراعية الأميركية.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6% ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5% إلى 60.07 دولار، أمس الجمعة. وأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوياته منذ 16 سبتمبر، مرتفعا أكثر بقليل من 1% على مدى الأسبوع، وفق وكالة «رويترز».

وقال المحلل لدى «برايس فيوتشرز جروب» في شيكاجو فيل فلين: «يبدو أن الرئيس ترامب حصل على اتفاق التجارة الذي أراده في الوقت المناسب قبل عيد الميلاد»، مضيفا أنه في حين قفزت الأسواق بفعل أنباء التجارة، فإنه يود معرفة مزيد من التفاصيل من الصينيين.

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