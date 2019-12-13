قبرص تبرم اتفاقا دوليا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال

حقل أفروديت الذي اكتشفته شركة نوبل إنيرجي الأميركية قبالة ساحل قبرص، (ا ف ب: أرشيفية)

أبرمت قبرص، السبت، اتفاقا تاريخيا مع تجمع شركات تقوده الصين، لبناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال حفل في نيقوسيا تم توقيع اتفاق عقد بناء أول منشأة للغاز الطبيعي في قبرص بين شركة إيتيفا القبرصية للبنية التحتية للغاز الطبيعي، التابعة للشركة العامة للغاز، وتجمع شركات متعددة الجنسيات تقوده الشركة الصينية لخطوط الأنابيب النفطية.

وقال دوان بينغ كوان، نائب مدير الشركة الصينية: «هذا مشروع مهم يقود قبرص إلى عصر الغاز الطبيعي»، حيث يضم تجمع الشركات المتعددة الجنسيات ميترون اليونانية، و«هودونغ-جونهوا شيببيلدينغ» الصينية، و«فيلمسين شيب مانجمنت» النرويجية.

وسينتهي العمل في إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال مع نهاية العام 2021، وتشمل وحدات تخزين عائمة ووحدة لإعادته غازا طبيعيا، وميناء لرسو السفن، إضافة إلى بنى تحتية أخرى.