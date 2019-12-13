ترامب يعلن إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها على الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 06:18 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إلغاء رسوم جمركية جديدة على الصين كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع، وذلك في إطار «المرحلة الأولى» لاتفاق تجاري تم التوصل إليه.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن الرسوم «لن تفرض نظرا لأننا توصلنا إلى الاتفاق»، وفق «فرانس برس».

وقال ترامب إن الرسوم الحالية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار ستبقى مطبقة حتى إجراء المزيد من المفاوضات حول مرحلة ثانية من الاتفاق، إضافة إلى رسوم بنسبة 7.5% على سلع مستوردة أخرى بقيمة 120 مليار دولار.

وجاءت تغريدة ترامب، بعد إعلان بكين أولا، الاتفاق على «مرحلة أولى» من الاتفاق التجاري مع واشنطن، مما يمثل اختراقا في الحرب التجارية الأميركية الصينية. 

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