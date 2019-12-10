الرئيس الأرجنتيني لصندوق النقد: «نريد تسديد ديوننا لكن لا نملك الوسائل»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 10:18 مساء
ألبرتو فرنانديز خلال حفل تسلم مهامه في بوينس إيريس، 10 ديسمبر 2019. (فرانس برس).

أكد الرئيس الأرجنتيني الجديد المنتمي لـ«يسار الوسط» ألبرتو فرنانديز، اليوم الثلاثاء، في خطاب تنصيبه أن بلاده «تريد أن تسدد» ديونها الخارجية، لكنها «لا تملك الوسائل للقيام بذلك»، داعيا صندوق النقد الدولي إلى تطوير علاقة «بناءة».

وأوضح فرنانديز أن حكومة الرئيس السابق الليبرالي، ماوريسيو ماكري، «تركت البلاد في وضع من العجز الاقتراضي» مع دين عام يناهز 315 مليار دولار، أي نحو مئة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا صوت باتي سميث يحتفي بالرئيس الأرجنتيني المنتخب

ومنح صندوق النقد الأرجنتين العام 2018 قرضا بقيمة 57 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكن الرئيس المنتخب قرر عدم تلقي الدفعة الأخيرة من هذا القرض بقيمة 11 مليار دولار؛ بهدف إحياء النشاط الاقتصادي، في حين توقع الصندوق أن يتراجع هذا النشاط بنسبة 3.1% هذا العام.

وإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تنهي الأرجنتين هذا العام بتضخم يناهز 55%، ونسبة فقر تقارب 40%، وبطالة بنسبة 10.4% مع انهيار لسعر العملة بنسبة 40%. وخلال ولايته التي استمرت أربعة أعوام، نجح ماكري في خفض العجز العام من 5% إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا
دولى
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم.. اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين يتسوقون عبر الإنترنت