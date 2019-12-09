بإنفاق يبلغ تريليون وعشرين مليار ريال.. السعودية تقر ميزانيتها لعام 2020

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرياض، 9 ديسمبر 2019 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 م.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلن الملك سلمان الميزانية، في كلمة وجهها إلى المواطنين. وفي تفاصيل الميزانية الجديدة ذكر سلمان أنها تأتي لتعزيز «مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأضاف العاهل السعودي: «إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية».

تريليون وعشرين مليار ريال

وكشف الملك سلمان أن الإنفاق في الميزانية الجديدة يبلغ تريليون وعشرين مليار ريال، مضيفًا: «هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان».

وتابع العاهل السعودي: «وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م. كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية». وختم الملك سلمان كلمته قائلًا: «نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حبانا الله، وسنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه».

ووقع الملك سلمان مرسومًا ملكيًا بالموازنة في الجلسة نفسها.