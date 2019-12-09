ميزانية إيران تتوقع سعر نفط عند 50 دولارا العام المقبل

الرئيس الإيراني حسن روحاني، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير هيئة التخطيط والميزانية في إيران، محمد باقر نوبخت، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن ميزانية إيران للعام المقبل تتوقع سعرا للنفط عند خمسين دولارا للبرميل.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط عن نوبخت، قوله إن الحكومة وضعت الميزانية على أساس توقعات لبيع مليون برميل يوميا من النفط بسعر 50 دولارا للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وتبدأ السنة الفارسية الجديدة في 20 مارس 2020.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قدم مشروعا لميزانية الدولة حجمه حوالي 39 مليار دولار إلى البرلمان أمس الأحد، قائلا إن من المستهدف من خلالها مقاومة العقوبات الأمريكية عن طريق الحد من الاعتماد على صادرات الخام.