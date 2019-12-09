ميزانية إيران تتوقع سعر نفط عند 50 دولارا العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 04:16 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير هيئة التخطيط والميزانية في إيران، محمد باقر نوبخت، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن ميزانية إيران للعام المقبل تتوقع سعرا للنفط عند خمسين دولارا للبرميل.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط عن نوبخت، قوله إن الحكومة وضعت الميزانية على أساس توقعات لبيع مليون برميل يوميا من النفط بسعر 50 دولارا للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وتبدأ السنة الفارسية الجديدة في 20 مارس 2020.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قدم مشروعا لميزانية الدولة حجمه حوالي 39 مليار دولار إلى البرلمان أمس الأحد، قائلا إن من المستهدف من خلالها مقاومة العقوبات الأمريكية عن طريق الحد من الاعتماد على صادرات الخام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقية تتربع على عرش جمال الكون