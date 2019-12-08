تونس تدعو لنبذ الحل العسكري وترك الليبيين يبحثون بأنفسهم عن تسوية سياسية

كاتب الدولة بوزارة الخارجية، صبري باشطوبجي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسي، صبري باشطبجي، «من المفيد ترك الليبيين يبحثون بأنفسهم عن حلول اندماجية فيما بينهم»، داعيًا إلى «الانخراط في الجهد الدولي لتسوية سياسية للأزمة».

وجدد باشطبجي، على هامش مشاركته في اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا عُـقد بروما؛ لبحث مستجدات الوضع الليبي، موقف تونس الداعي إلى الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية، ونبذ الحل العسكري، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية وفق مسار اندماجي ليبي- ليبي؛ بهدف إحلال الأمن والاستقرار في البلاد.

اقرأ أيضا سيالة يؤكد لنظرائه في الجزائر والمغرب وتونس صحة التوقيع على مذكرتي التفاهم مع تركيا

ولفت الوزير التونسي إلى مؤتمر برلين حول ليبيا، قائلاً: «إن هناك جهدًا دوليًّا للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا، وأن تونس كأغلب دول الجوار تسعى في هذا الاتجاه».

وشدد على ضرورة «ترك الليبيين أنفسهم يبحثون عن حلول اندماجية بين الليبيين، وتقليص التدخل الخارجي»، وقال: «مع الأسف تستهدف التدخلات الأجنبية موارد ليبيا وثرواتها الاقتصادية».

يشار إلى أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية لويغي دي مايو، عقد بمشاركة ممثلين عن البلدان المجاورة لليبيا اجتماعًا، على هامش الدورة الخامسة لندوة «متوسط ـ حوارات»، التي عُـقدت يومي 6 و7 ديسمبر الجاري وخُّصِّصت لبحث الملف الليبي.