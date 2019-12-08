اتفاق مبدئي بين أوكرانيا وصندوق النقد على قرض بـ5.5 مليار دولار

مديرة صندوق النقد الدولي تلقي كلمة باجتماع للصندوق في واشنطن، 18 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أوكرانيا لمنحها قرضا بقيمة 5.5 مليار دولار لتنشيط اقتصادها الذي يعاني من صعوبات.

وسيتوجب أن يوافق على القرض الممتد لثلاث سنوات، المجلس التنفيذي للصندوق والدول الأعضاء، ويرتبط القرض أيضاً بـ«تنفيذ مجموعة من الإجراءات المسبقة»، بينها تعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد، وفق بيان صادر عن مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، بعد محادثة هاتفية أجرتها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس» اليوم الأحد.

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وقالت جورجييفا «الرئيس وأنا اتفقنا على أن النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل حاسم على تعزيز دولة القانون ونزاهة السلطة القضائية، وعلى خفض المصالح الشخصية في الاقتصاد»، ولفتت إلى ضرورة «ضمان المكتسبات التي تحققت على صعيد تطهير النظام المصرفي، واسترداد التكاليف الكبيرة التي تكبدها دافع الضرائب جراء قرارات المصارف».

كما أشادت بـ«التقدم المثير للإعجاب الذي حققه الرئيس الأوكراني، وحكومته في الأشهر الأخيرة من أجل دفع الإصلاحات والمضي في السياسات الاقتصادية السليمة». ووصل زيلينسكي إلى الرئاسة الأوكرانية في أبريل الماضي، ووعد بمكافحة الفساد.

ويخلف هذا القرض آخر بقيمة 3.9 مليار دولار، منح في ديسمبر 2018، وجرى تسديد دفعة واحدة منه بقيمة 1.4 مليار.