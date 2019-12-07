ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين

ترامب في البيت الأبيض، 6 ديسمبر 2019. (فرانس برس).

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البنك الدولي؛ بسبب برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية الدولية للصين على مدى سنوات.

وكتب ترامب على تويتر «لماذا يقوم البنك الدولي بإقراض المال للصين؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولا؟ لدى الصين الكثير من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم يصنعونه. توقفوا عن ذلك!»، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس» اليوم السبت.

وكان ترامب من خلال موقفه يعيد التأكيد على موقف طالما تمسكت به إدارته، بما في ذلك ديفيد مالباس الذي كان مسؤولا في وزارة الخزانة الأميركية قبل انتخابه رئيسا للبنك الدولي.

وكرر وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، موقف ترامب بشأن البنك الدولي في الكونغرس، الذي أبلغ لجنة في مجلس النواب أول من أمس الخميس، أن الولايات المتحدة «اعترضت» على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات.

امتعاض واشنطن

وعلى الرغم من تبنى البنك الدولي للبرنامج الخميس، إلا انه يخطط للعمل على خفض القروض الممنوحة للصين، وقال المدير المكلف شؤون الصين في البنك الدولي، مارتن رايزر، إن هذا البرنامج «يعكس تطور علاقتنا مع الصين»، مضيفا «ارتباطنا سيكون بشكل متزايد انتقائيا».

لكن لا يبدو ان هذا الخفض يكفي واشنطن التي تصر على أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم قادرة على تمويل نفسها، دون الاعتماد على قروض دولية الهدف منها تأمين موارد مالية للبلدان الفقيرة.

ويأتي هذا الموقف العلني لترامب وسط المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا بينهما، والتي تحاول الولايات المتحدة من خلالها الضغط على الصين لتقديم تنازلات بشأن حماية الأعمال التجارية الأميركية وخفض فائضها التجارية. وتدور حالة من الضبابية بشأن موعد التوصل إلى اتفاق جزئي محتمل، ولكن الرئيس الأميركي أشار في أكتوبر الماضي إلى أنه وشيك.