الأربعاء.. وضع أسهم أرامكو السعودية قيد التداول

أعلنت السوق المالية السعودية، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو اعتبارا من الاربعاء المقبل، غداة جمع العملاق النفطي مبلغ 26.5 مليار دولار.

وأضافت أن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ستكون بحدود 10%، وفق وكالة «فرانس برس».

وتجاوزت أرامكو مبلغ 25 مليار دولار، الذي كانت سجلته مجموعة علي بابا الصينية في 2014 لدى دخولها إلى بورصة وول ستريت.

وبهذه العملية، تصبح قيمة أرامكو 1.7 تريليون دولار، متقدمة على آبل (1.2 تريليون) ومايكروسوفت (1.14 تريليون) وعلي بابا (1.051 تريليون).

غير أنّ الرقم يبقى أقل من ذلك الذي أشار إليه ولي العهد الامير محمد بن سلمان (تريليونان)، حين أعلن عن المشروع قبل سنوات، وكانت أرامكو تطمح في ذلك الوقت إلى جمع مئة مليار دولار، وقد أرجأت العملية مرتين.

وتخطو الشركة السعودية أولى خطواتها في السوق المالية السعودية «تداول» عبر طرح 3 مليارات سهم، أي ما يوازي 1.5% من رأس المال، بسعر 32 ريالاً سعودياً للسهم (8.53 دولار)، بحسب المصادر.

ويعدّ هذا الرقم الأعلى في النطاق السعري الذي حددته الشركة الشهر الماضي، ما بين 30 و32 ريال، في حين كانت البنوك الكبيرة التي تقدّم الاستشارة للشركة طلبت من السلطات السعودية توخي الحذر لتجنب المخاطر في أيام الإدراج الأولى.

كما سيتم في اليوم الأول للإدراج فقط تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لأرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية.