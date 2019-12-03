فرنسا تتعهد برد «قوي» على رسوم أميركا الجمركية

وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء إن بلاده سترد بـ«قوة» في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية، في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.

وأوضح لومير أن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة «غير مقبولة»، مضيفا «تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والاثنين، هدّدت الولايات المتحدة بمضاعفة الرسوم على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار، ردا على فرض باريس على عمالقة الإنترنت «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» ضرائب تعتبرها واشنطن «تمييزية».

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ويمكن أن تطول زيادة الرسوم النبيذَ والأجبان اعتبارا من منتصف يناير بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم «غافا» تعاقب المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.

وأكمل لومير: «هذا ليس نوع السلوك الذي نتوقعه من الولايات المتحدة فيما يتعلق بأحد حلفائها الرئيسيين فرنسا وأوروبا عموما». وحذّر الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر بأن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.