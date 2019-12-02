ترامب: سنفرض رسوما جمركية على معادن من البرازيل والأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 02:55 مساء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنّ بلاده ستفرض رسوما جمركية على الفولاذ والألمنيوم من البرازيل والأرجنتين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل «تويتر» أنّ «البرازيل والأرجنتين قامتا بتخفيض كبير في عملتيهما»، مشيرا إلى أن ذلك يؤذي المزارعين الأميركيين، وتابع «فورا وفعليا، سأعيد الرسوم على (واردات) الفولاذ والألمنيوم للولايات المتحدة من هاتين الدولتين».

ودعا ترامب الاحتياطي الفدرالي الأميركي «للتصرف على نفس المنوال حتى لا تستغل دول أخرى دولارنا القوي بإجراء مزيد من التخفيض في عملاتها».

والعام الفائت، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الفولاذ و10 % على واردات الألمنيوم من كافة دول العالم، لكنّه وافق في مارس على رفع البرازيل والأرجنتين من القائمة بالإضافة لدول كانت مدرجة سابقا.

وقال ترامب في تغريدة لاحقة إن الأسواق الأميركية «ارتفعت إلى ما يصل إلى 21 %» بعد قراره. ورغم ذلك، لا يزال قطاع الصلب الأميركي يعاني من انخفاض في إجمالي العمالة، كما توقف الإنتاج في أفران الصهر الشهر الماضي.

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