وزير التجارة اللبناني: طلبت من مصرف لبنان خفض الفائدة إلى النصف

قال القائم بعمل وزير التجارة اللبناني، منصور بطيش، الأحد، إنه طالب مع آخرين، حاكم مصرف لبنان المركزي وبنوك تجارية، خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، بخفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريبا.

وأوضح بطيش لقناة الجديد، «طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50%، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام»، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نقل خلال الاجتماع بيانات تظهر أن «المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف» منذ سبتمبر الماضي.

وعُقد الاجتماع لبحث سبل التعامل مع الأزمة المالية العميقة، إذ قال بطيش إن الاجتماع استبعد خفض قيمة الودائع أو «التلاعب بسعر العملة الرسمي».