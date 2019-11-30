الاكتتاب في طرح «أرامكو» الأول يتجاوز المعروض قبل 4 أيام من الإغلاق

شركة أرامكو السعودية.(أرشيفية الإنترنت).

تجاوزت طلبات الاكتتاب في الطرح العام الأول لشركة «أرامكو» السعودية المعروض، لكن ليس بفارق ضخم، وذلك قبل أربعة أيام من إغلاق باب تقديم طلبات مستثمري المؤسسات المقرر له الأربعاء المقبل.

وقالت شركة «سامبا كابيتال» مدير الاكتتاب، إن الأرقام التي تلقتها حتى أمس الجمعة، من الأفراد ومستثمري المؤسسات بلغت قيمتها الإجمالية 44.3 مليار دولار، وهو ما يزيد 1.7 مرة على القيمة التي تستهدف السعودية جمعها من بيع حصة 1.5% من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، حسب ما نشرت «رويترز» اليوم السبت.

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وعلى الرغم من أن الطرح العام الأولي تلقى طلبات أكثر مما يكفي، فإن مستوى الاهتمام ضعيف نسبيا مقارنة بطروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، ويكون أكثر ضعفا عند مقارنته مع إدراج سعودي كبير في 2014 فاقت فيه طلبات الاكتتاب المعروض عدة مرات.

وإذا حققت الرياض هدفها جمع 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) أو أكثر، فسيظل طرحا عاما أوليا برقم قياسي عالمي، مما يجعل قيمة الشركة عند نحو 1.7 تريليون دولار.

جذب الحلفاء

وقالت «سامبا كابيتال» في أول تحديث بشأن اهتمام المستثمرين من المؤسسات بالإدراج، إن قيمة الطلبات بلغت 118.86 مليار ريال (31.70 مليار دولار)، إذ تأتي الأغلبية من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5% فقط من العروض.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن صندوقي الثروة السيادية لأبوظبي والكويت، يعتزمان الاستثمار في الطرح. وجذبت شريحة الأفراد، التي أغلق باب الاكتتاب فيها أول من أمس الخميس، طلبات بقيمة 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار)، وهي تزيد تقريبا 1.5 مرة على عدد الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد.

وتقدم بنوك سعودية للمواطنين قروضا ميسرة للاكتتاب في «أرامكو»، أكثر شركات العالم ربحية، بينما تشجع الحكومة الأثرياء السعوديين على الاستثمار في الطرح.