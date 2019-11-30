بدأ تصميمه في التسعينات.. ألمانيا تعلن موعد افتتاح مطار برلين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 10:41 صباحا
مطار برلين الدولي الجديد (أ ف ب)

أعلنت ألمانيا، الجمعة، أن مطار برلين الدولي الجديد سيتم افتتاحه في 31 أكتوبر العام 2020، وفق الشركة المشغلة للمطار، بعد تأخير دام تسع سنوات بسبب مشاكل بنيوية وفساد سببا الكثير من الإحراج للألمان.

وحسب «فرانس برس»، قال إنغلبرت لوتكي دالدروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة فلوغافين برلين براندنبورغ، خلال مؤتمر صحفي: «لقد تم تحديد الموعد». وأضاف: «لا يزال أمامنا 11 شهرا من العمل الشاق».

وفي حال سار كل شيء على ما يرام، فإن شركات منخفضة التكلفة مثل «إيزي جيت» ستنقل عملياتها إلى المطار الجديد المعروف باسم «بي آي أر» في 31 أكتوبر المقبل، لتلحق بها موجة أخرى من شركات الطيران في الشهور اللاحقة.

سوء إدارة
وأدى سوء إدارة المشروع في منطقة براندنبورغ التي تحيط ببرلين إلى الإضرار بسمعة ألمانيا سواء في مجال الهندسة التي تبرع بها أو الأمانة في الأعمال. وتم تصميم المطار في التسعينات، لكن تنفيذه بدأ العام 2006. وكان من المقرر أن يتم افتتاحه العام 2011، إلا أنه استمر إرجاء الموعد على خلفية قضايا كثيرة إحداها السلامة من الحرائق.

والعام 2016 حكم على مهندس سابق في المشروع بالسجن بسبب تلقيه رشوة. وفي هذه الأثناء ارتفعت كلفة المطار من 1.7 مليار يورو إلى نحو 6.5 مليار مع التأخير المستمر في الانتهاء من الأعمال.
وأشاد ديتمار فودكي رئيس منطقة براندنبورغ بإعلان موعد افتتاح المطار وقال: «هذه المرة سينجح».

لكن زعيم الخضر أنطون أوفرايتر كان أكثر حذرا وقال: «الموعد الذي تم الإعلان عنه طموح جدا بالنظر إلى المشاكل التي يتوجب حلها». ويقضي المخطط بأن يحل المطار الجديد مكان مطاري شونفيلد وتيغيل العاملين حاليا في برلين.

في المقابل، صوّت سكان برلين في استفتاء العام 2017 للإبقاء على مطار تيغيل، بحجة أنه مع تزايد عدد الوافدين قد يواجه حتى المطار الجديد بعد افتتاحه صعوبات في استيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين. ومع ذلك يؤكد مسؤولو برلين أن «بي آي أر» سيكون المطار الوحيد في العاصمة.

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