«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات

أعلنت «أرامكو» السعودية، الجمعة، أن حجم اكتتاب الأفراد في أسهمها تخطى العدد المعروض في إطار الطرح العام الأولي، قبيل بدء تداول أسهم الشركة النفطية في السوق المحلية.

وأعلنت المجموعة النفطية العملاقة في 17 نوفمبر أنها ستبيع 1.5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8.5 دولار، ما يعني أن قيمة الاكتتاب ستتراوح بين 24 مليار دولار و25.6 مليار دولار.

وبدأت في ذلك اليوم فترة الاكتتاب التي يتقدم فيها المشترون بعروض لشراء الأسهم، على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما انتهت فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر، وأوضحت «أرامكو» في بيان الجمعة أن اكتتاب الأفراد تخطى 47.411 مليار ريال سعودي (11.5 مليار يورو)، بإقبال نحو خمسة ملايين مكتتب على نحو 1.5 مليار سهم.

وكانت «أرامكو» قالت في وقت سابق إن نسبة اكتتاب الأفراد يمكن أن تصل إلى 0,5% من النسبة الإجمالية للأسهم التي تنوي بيعها، أي ما يوازي مليار سهم، ومع تخطي حجم اكتتاب الأفراد خلال 12 يوما هذا الحد، علقت رانية نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة بنك «سامبا فاينانشل غروب»، أن ذلك دليل «نجاح وثقة»، حسب ما نقلت المجموعة في بيانها.

والاكتتاب العام لـ«أرامكو» هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المسمى «رؤية 2030». ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.

وستحدد الشركة التي تضخ نحو 10% من النفط العالمي يوميا، في الخامس من ديسمبر السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

وأوضحت الشركة في بيان: «سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة»، مضيفة: «تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا (ثمانية دولارات) إلى 32 ريالا سعوديا (8.5 دولار) للسهم الواحد».

يبلغ رأسمال «أرامكو» ستين مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) مقسمة على مئتي مليار سهم، مما يعني أن قيمتها تحددت بين 1.6 و1.71 تريليون دولار. وقد يكون هذا أكبر اكتتاب عام في التاريخ إذا تخطت قيمته عتبة الـ25 مليار دولار التي حصلتها مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية سنة 2014.