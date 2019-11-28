إضراب مفتوح لأصحاب محطات الوقود في لبنان

أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، الأربعاء، بدء تنفيذ إضراب مفتوح من صباح الخميس على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال بيان للنقابة نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن القرار اتخذ بـ«النظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار في السوق السوداء، التي تعتمد عليها لاستيراد الوقود».

ولفتت النقابة إلى أنها «تريثت كثيرا قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى. فقد انتظرت تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم».

وأشارت النقابة إلى أن «الوعود التي قطعها رئيس الحكومة لم ينفذ أي منها، ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحنا».