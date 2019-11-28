إضراب مفتوح لأصحاب محطات الوقود في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 11:22 صباحا

أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، الأربعاء، بدء تنفيذ إضراب مفتوح من صباح الخميس على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال بيان للنقابة نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن القرار اتخذ بـ«النظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار في السوق السوداء، التي تعتمد عليها لاستيراد الوقود».

ولفتت النقابة إلى أنها «تريثت كثيرا قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى. فقد انتظرت تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم».

وأشارت النقابة إلى أن «الوعود التي قطعها رئيس الحكومة لم ينفذ أي منها، ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك