مخزونات الخام الأميركي ترتفع مخالفة التوقعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 07:38 مساء
مضخة نفط قرب ميدلاند بولاية تكساس الأميركية يوم 21 أغسطس 2019. (أرشيفية: رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر الحالي، بينما توقع المحللون انخفاضها 418 ألف برميل، وفق وكالة «رويترز».

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 97 ألف برميل، حسبما ذكرت إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 101 ألف برميل يوميا، وهبط معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 5.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ترتفع 1.2 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 725 ألف برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 750 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 235 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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