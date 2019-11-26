شركة صينية تفوز بعقد تطوير حقل غرب القرنة العراقي

منشآت نفطية في حقل غرب القرنة 2. ( أرشيفية الإنترنت)

فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بعقد هندسي تقدر قيمته بنحو 121 مليون دولار؛ لتحديث المنشآت المستخدمة في استخراج الغاز خلال إنتاج النفط في حقل غرب القرنة-1 النفطي في العراق.

وقالت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي الشركة الأم للشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المشروع المقرر الانتهاء منه في غضون 27 شهرا، يهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في الحقل النفطي، حسب «رويترز».

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وينتج حقل غرب القرنة-1 العراقي النفطي، الذي تتولى تطويره شركة «إكسون موبيل»، 480 ألف برميل من النفط الخام يوميا.