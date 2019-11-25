سامبا كابيتال: 5.8 مليار دولار اكتتاب الأفراد في أرامكو

سجل اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية 21.77 مليار ريال سعودي (5.8 مليار دولار) اليوم الإثنين، وفقا لمدير الاكتتاب سامبا كابيتال.

وأوضحت سامبا كابيتال، في بيان اليوم، أن شريحة المستثمرين الأفراد غطت 680 مليونا و254 ألفا و540 سهما حتى الآن، وفق وكالة «رويترز».

وأضافت أن آخر يوم لتلقي طلبات اكتتاب الأفراد سيكون 28 نوفمبر الحالي.

فيما أطلقت أرامكو الطرح الأولي في الثالث من نوفمبر.

وقالت «أرامكو» إنها تخطط لبيع 1.5% من الشركة بما يعادل نحو ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي في نطاق 30 إلى 32 ريالا، مما يقدر قيمة الطرح الأولي بما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية المحتملة للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.