«مالية الوفاق» تحيل مرتبات نوفمبر إلى المصرف المركزي

المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري. (الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، الإثنين، إحالة مرتبات شهر نوفمبر إلى المصرف المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

كانت وزارة المالية ألزمت إداراتها المختلفة بتسليم المرتبات للموظفين بالقطاع العام، بموعد أقصاه العشرين من كل شهر، وذلك بعدما أكدت أنها لاحظت «تراخيا وإهمالا» واضحين في التقيد بهذا البند من الإنفاق الحكومي.

اقرأ أيضا: «مالية الوفاق» تحدد موعدا نهائيا لتسليم المرتبات شهريا

وحددت الوزارة، في بيان أمس، موعدا أقصاه الثالث عشر من الشهر للجنة الدائمة لترشيد المرتبات؛ لإعداد المرتبات الشهرية وإحالة الكشوف والخلاصات إلى إدارة الميزانية، على أن تعد الأخيرة التفويضات المالية للمرتبات الشهرية بحد أقصى يومين من تاريخ تسلم الكشوفات، فيما تتولى إدارة الخزانة إعداد أذونات الصرف والصكوك بحد أقصى أربعة أيام من تسلم التفويضات المالية.