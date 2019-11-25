ضبط تشكيل عصابي في جالو قبل تهريبه 77 برميل وقود

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 03:06 مساء
أفراد تشكيل عصابي متهمون بمحاولة تهريب الوقود خارج البلاد من جالو، 24 نوفمبر 2019، (بوابة الوسط)

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الواحات تشكيلًا عصابيًّا، قبل تهريبه 77 برميلًا من الوقود إلى خارج البلاد، مساء أمس الأحد، وذلك وسط مدينة جالو.

وقال رئيس الجهاز العقيد عبدالقادر أمبية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن التشكيل يضم 15 تشاديًا، جميعهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وأشار أمبية إلى أن الكمية تقدر بنحو خمسة آلاف لتر من الوقود، لافتًا إلى مواصلة التحقيقات وجمع الأدلة؛ لتثبيت الواقعة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة، وجهات الاختصاص.

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يذكر أن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الواحات، ضبط خلال شهر أكتوبر الماضي أكبر عملية تهريب مخدرات بـ 35 كيلو غرامًا من مخدر الكوكايين تقدر سعرها بملايين الدينارات في مدينة جالو.

سيارة مجهزة لتهريب الوقود
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