«إيجاس» المصرية تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط في النصف الأول من 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 09:18 صباحا
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».(أرشيفية إنترنت).

تعتزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط، خلال النصف الأول من العام 2020.

ونقلت جريدة «الشروق» المصرية، اليوم الإثنين، عن مسؤول بالشركة لم تذكر اسمه أن «إيجاس» تعكف حاليا على تحديد المناطق التي سيتم طرحها خلال المزايدة، والحصول على الموافقات الخاصة بعملية الطرح، حسب «رويترز».

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وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية الحقل «ظُهر» في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة، وذلك بعدما قامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

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