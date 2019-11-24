انتهاء صيانة 8 خزانات بمستودع الزاوية النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 08:01 مساء
أحد خزانات شركة البريقة للنفط, (الإنترنت)

أنهت شركة السوكومنين للإنشاءات الحديدية البحرية والصناعية، المنفذة لمشروع صيانة 8 خزانات، أعمالها بمستودع الزاوية النفطي.

ووفق بيان لشركة البريقة لتسويق النفط اليوم، تم أول من أمس الخميس، الاستلام النهائي للمشروع من قبل الشركة، طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها، لآخر خزانين من ضمن الثمانية خزانات المستهدفة بالصيانة.

وأوضحت الشركة أن مجال الأعمال تضمن إزالة الحلقة الدائرية وكسح وطلاء أسفلها، وتنفيذ دكة حجرية خالية من الأتربة والشوائب بسمك (10سم) وتنفيذ خرسانة مسلحة على هيئة بلاطات بفواصل تمدد (2سم) وبمسافة (3سم)، وصب مادة مقاومة للمنتجات النفطية (Sika flex t68w) بين فواصل تمدد الخرسانة وكذلك بين الممشى والحلقة الدائرية.

كما تشمل الأعمال كسح السطح الخارجي للخزان باستعمال (Copper Slag)، حسب المواصفات السويدية وبدرجة (SA2.5)، وطلاء بطبقتين من نوع (Interseal 67hs) بسمك (125m)، وطلاء الطبقة النهائية من نوع (Interthane 990) وبسمك (50m).

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