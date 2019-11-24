الخليفي: طرح «أرامكو» لم يسبب مشكلة سيولة للبنوك في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 01:01 مساء
جناح لشركة أرامكو السعودية بمنتدى للتكنولوجيا في الرياض، 13 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، اليوم الأحد، إن المصرف يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة.

وأوضح المحافظ في تصريح إلى «رويترز»، أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح، مضيفا: «نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن.. كل شيء مطمئن».

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وبدأت شركة «أرامكو» السعودية، الأحد الماضي، فترة الاكتتاب على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الحالي. وأعلنت أنّها ستبيع 1.5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8.5 دولار، بما يعني أنّها ستحصل 24 مليار دولار على الأقل من عملية البيع التاريخية، وفق «فرانس برس». 

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وستحدّد الشركة التي تضخ نحو 10% من النفط العالمي يوميا، في الخامس من ديسمبر السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

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