واردات مصر البترولية تتراجع 13% إلى 2.7 مليار دولار في 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 12:06 مساء
طارق الملا خلال تفقده حقل ظهر المصري ، يونيو 2017. (وزارة البترول والثروة المعدنية)

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، إن تراجع الأسعار العالمية لبعض المنتجات أدى إلى انخفاض قيمة واردات البلاد من النفط الخام والمنتجات البترولية 13% إلى 2.7 مليار دولار في ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان صادر عن الوزارة، أنه رغم تراجع قيمة الواردات فإن الكميات المستوردة زادت بنسبة 0.4% في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

وقالت وزارة البترول المصرية إن قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية انخفضت 15.7% في الربع الأول إلى 2.42 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز المسال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الماضي، وأصبحت مصدرا له.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
مكاسب الدينار أمام الدولار.. أسبابها داخلية أم خارجية؟
ليبيا
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
كعكة الاستثمار في ليبيا تفتح شهية الفرنسيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: دعوة إلى وقف «الهجوم» على طرابلس.. وتحذير من «محاولات» روسية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تحذر من خطورة «الثورة الإلكترونية» على صحة المراهقين