واردات مصر البترولية تتراجع 13% إلى 2.7 مليار دولار في 3 أشهر

طارق الملا خلال تفقده حقل ظهر المصري ، يونيو 2017. (وزارة البترول والثروة المعدنية)

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، إن تراجع الأسعار العالمية لبعض المنتجات أدى إلى انخفاض قيمة واردات البلاد من النفط الخام والمنتجات البترولية 13% إلى 2.7 مليار دولار في ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان صادر عن الوزارة، أنه رغم تراجع قيمة الواردات فإن الكميات المستوردة زادت بنسبة 0.4% في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

وقالت وزارة البترول المصرية إن قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية انخفضت 15.7% في الربع الأول إلى 2.42 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز المسال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الماضي، وأصبحت مصدرا له.