218.9 ألف طن مخزون النحاس في بورصة لندن للمعادن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 01:50 مساء
لفائف من النحاس في مصنع بمدينة كولومبو في سريلانكا، 25 ابريل 2019، (رويترز).

تعافت أسعار النحاس أمس الجمعة، بعد تعليقات من رئيسي الولايات المتحدة والصين أثارت آمالا بأن أكبر اقتصادين في العالم سيبرمان اتفاق تجاريا.

وأظهرت بيانات نهاية الأسبوع أن مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن هبطت إلى 218.93 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ العاشر من يونيو.

وأنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول مرتفعة 0.5% إلى 5855 دولارا للطن بعد ما هبطت 0.8% في الجلسة السابقة.

أقرأ أيضا انخفاض النحاس والنيكل والزنك والرصاص والقصدير

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقا للتجارة مع الصين «من المحتمل أن يكون قريبا جدا»، بينما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تريد إبرام اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة وتحاول تفادي حرب تجارية.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.3% إلى 1739 دولارا للطن بينما صعدت عقود الزنك 0.5 %الى 2305 دولارات للطن بعد أن لامست أدنى مستوى في شهر عند 2283 دولارا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض وخطورة نقص فيتامين B12