218.9 ألف طن مخزون النحاس في بورصة لندن للمعادن

لفائف من النحاس في مصنع بمدينة كولومبو في سريلانكا، 25 ابريل 2019، (رويترز).

تعافت أسعار النحاس أمس الجمعة، بعد تعليقات من رئيسي الولايات المتحدة والصين أثارت آمالا بأن أكبر اقتصادين في العالم سيبرمان اتفاق تجاريا.

وأظهرت بيانات نهاية الأسبوع أن مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن هبطت إلى 218.93 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ العاشر من يونيو.

وأنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول مرتفعة 0.5% إلى 5855 دولارا للطن بعد ما هبطت 0.8% في الجلسة السابقة.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقا للتجارة مع الصين «من المحتمل أن يكون قريبا جدا»، بينما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تريد إبرام اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة وتحاول تفادي حرب تجارية.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.3% إلى 1739 دولارا للطن بينما صعدت عقود الزنك 0.5 %الى 2305 دولارات للطن بعد أن لامست أدنى مستوى في شهر عند 2283 دولارا.