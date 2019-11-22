الحكومة الأميركية تدرس إبدال أجهزة «هواوي» و«زد تي آي» الموضوعة في الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 11:17 مساء
مركز لبيع هواتف هواوي خلال منتدى الإلكترونيات والابتكار في برلين بتاريخ 6 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أعلنت الإدارة الأميركية الجمعة منع استخدام الأموال الفدرالية للحصول على معدات جديدة من شركتي «هواوي» و«زد تي آي»، مشيرة إلى أنها تدرس سبل إبدال المعدات التي تنتجها المجموعتان الصينيتان والموضوعة في الخدمة.

وذكرت الهيئة المسؤولة أنه «في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة شبكات الاتصالات في البلاد، حظرت وكالة تنظيم الاتصالات الفدرالية استخدام صندوق الخدمة الشاملة البالغة قيمته 8,5 مليار دولار سنويا لشراء معدات وخدمات من شركات تشكل تهديدا للأمن القومي»، وفق «فرانس برس».

في مسودة لائحة أخرى، تقترح لجنة الاتصالات الفدرالية، مطالبة الشركات التي تتلقى أموالًا من الحكومة بسحب وإبدال المعدات والخدمات الموجودة لدى شركات تتلقى إعانات. وستجمع اللجنة معلومات لتحديد حجم معدات الشركتين المستخدمة في شبكات هذه الشركات وتقييم التكاليف المرتبطة بإزالتها وإبدالها.

كانت وزارة التجارة أدرجت في مايو عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» المشتبه في قيامه بالتجسس الصناعي على اللائحة السوداء.

وفي الوقت الحالي، منحت الوزارة الشركات الأميركية التي تزود هواوي مكونات لا تسيء إلى الأمن القومي تراخيص موقتة تنتهي في 16 فبراير، لمواصلة التعامل مع الشركة الصينية.

وقد تؤدي هذه القرارات إلى تعقيد مهمة المفاوضين الأميركيين والصينيين الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين. 

في هذا الملف، تتنازع واشنطن وبكين محاولة السيطرة على تقنيات الغد. ويبقى الجيل الخامس للإنترنت، وهواوي رائدة على مستوى العالم في مجال معداته، في صلب تنافسهما تكنولوجيا.

وقد حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، من أن «ستارا حديديا تكنولوجيا قد يؤثر في مستقبل البشرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض وخطورة نقص فيتامين B12